Ator de Harry Potter e noiva são assaltados no RJ em chegada de premiação

O ator Alfred Enoch, que fez o papel de “Dino” na saga “Harry Potter”, e por várias temporadas interpretou Wes em “How to Get Away with Murder”, e sua noiva, Mona Godfrey, foram assaltados na chegada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (23).

Segundo Mona, em seu Instagram, o casal estava no carro em frente à entrada da Cidade das Artes quando foi surpreendido pelo ladrão, que puxou o celular das mãos dela pela janela aberta do veículo.

“Um dia de volta à cidade e consegui ser assaltada a caminho de um evento esta noite. Como estou fora, substituir meu telefone e restabelecer meu número não será simples, e provavelmente não acontecerá até que eu esteja de volta ao Reino Unido no início de setembro [droga]”, escreveu.

Apesar do susto, a professora de ioga afirmou que ela e o ator, protagonista do filme “Medida Provisória”, estão bem. “Estou bem – sempre um choque e nunca é agradável. Triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos da Letônia e de Jaguanum”, disse. Ela ainda revelou que Alfred a impediu de correr atrás do criminoso.

“Todos podemos agradecer ao A [Alfred Enoch] por ter me impedido de correr atrás do homem, haha [e depois me dando muito amor]”, finalizou Mona.

Por conta do ocorrido, Alfred, indicado para a categoria de Melhor Ator pelo papel em “Medida Provisória”, chegou atrasado à cerimônia. Ele não conversou com a imprensa após o evento.

Indicado para 15 categorias, “Medida Provisória” venceu o prêmio de “Melhor Atriz Coadjuvante” com a atriz Adriana Esteves.

*Com informações da CNN Brasil

