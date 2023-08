Anitta se apresenta no festival que Red Hot Chili Peppers em Nova York

Nova York (EUA) – Anitta foi revelada, nesta terça-feira (22) como parte do line-up do Global Citizen Festival, evento beneficente que ajuda a combater a pobreza extrema mundial. A banda Red Hot Chili Peppers e a cantora Lauryn Hill (ex-Fugees) serão os headliners.

Além de Anitta, o festival também contará com Megan Thee Stallion, Conan Gray, Stray Kids, Sofia Carson e DJ D-Nice. O Global Citizen acontece em 23 de setembro no Central Park, no coração de Nova York. O time de famosos que vão participar da campanha inclui os atores Jordan Fisher, Sophia Bush e Busy Philipps, o cientista Bill Nye, o jogador de basquete Carmelo Anthony, o rapper Common e a apresentadora Gayle King, entre outros.

Edições anteriores do Global Citizen já tiveram nomes como Foo Fighters, John Legend, Neil Young, Stevie Wonder, Alicia Keys, Kings of Leon, John Mayer, No Doubt, Jay-Z, Beyoncé, Ariana Grande, Coldplay, Pearl Jam, Ed Sheeran, Fall Out Boy, Rihanna, Kendrick Lamar, Demi Lovato, Metallica, Pharell Williams, Green Day, The Killers, Janet Jackson, The Weeknd, Shawn Mendes, Cardi B, Queen, Mariah Carey, Charlie Puth e Jonas Brothers, entre outros.

Ou seja: o line-up do Global Citizen Festival é um verdadeiro “quem é quem” da música internacional, e o fato de Anitta ter conseguido uma vaga é um grande feito para a brasileira. Até Michelle Obama e Oprah Winfrey já participaram do evento –com mensagens de engajamento, mas sem cantar!

Os ingressos para o festival são gratuitos, mas precisam ser “conquistados” com ações para ajudar o movimento que deseja eliminar a pobreza. O Global Citizen também busca equidade e visa atitudes positivas para o planeta, para a questão alimentar e para empregos. Para quem não estiver em Nova York, haverá transmissão online para o mundo todo.

*Com informações do UOL

