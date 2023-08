Evento de lutas solidárias arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Manaus (AM)- O I Alan Nuguette Fight Night Social aconteceu neste sábado (26) e já é considerado o maior evento de lutas solidárias do Norte e Nordeste do Brasil. Com mais de 3 mil inscritos. O público chegou cedo na Arena Amadeu Teixeira e já era recepcionado pelo grande campeão Alan Nuguette.

Com 600 lutas casadas e mais de 3 mil atletas inscritos, a maior surpresa para todos foi a luta do pequeno Daniel Ferreira dos Santos, 10 anos, faixa laranja, que foi acometido por uma meningite, em dezembro de 2021, teve sua vida mudada ao perder suas pernas.

Foto: Tácio Melo

Para o único atleta do UFC a dar um mortal para trás no momento da pesagem e ex-menino de rua, o pequeno Daniel deu a maior lição do dia. “Não havia atleta para competir na categoria do Daniel, mesmo assim ele foi corajoso e se inscreveu, só em ver esse menino ganhando essa luta e competindo com um atleta que não é paratleta já valeu todo o evento”, emocionou-se Alan Nuguette ao abraçar e beijar o menino no pódio.

Para o pai de Daniel e mestre de jiu-jítsu, Klinger dos Santos, o seu filho é sua grande inspiração. “Meu filho, quando voltou do coma e soube que tinha perdido (as pernas), só me fez uma pergunta: ‘Pai, eu vou voltar a lutar?’. Essa é a primeira competição que ele participa depois da meningite e foi campeão. Ele nunca reclama, só foca na luta, não serei eu que vou reclamar”.

Com diversas atrações, a parte para as crianças como: piscina de bolinhas, pula-pula, cama elástica e espaço para atividades, as crianças aproveitaram bem a manhã divertida.

Vinda de uma turnê internacional, MC Kyra baixou na Arena com seus dançarinos levando o seu “Bumbá Funk”, com direito da participação dos Bois de Parintins Garantido e Caprichoso, levando o público ao delírio.

Foto: Tácio Melo

Na luta principal do evento, Alan Nuguette foi desafiado pelo paratleta faixa roxa, Marcley Monteiro, lutando de igual para igual, amarrando suas pernas com uma faixa branca.

“Esse foi uma grande luta. É muito difícil lutar sem as pernas, essa é a prova. Temos grandes campeões aqui no Amazonas e o Marcley é um deles”.

O evento superou todas as expectativas sendo arrecadado mais de 1 tonelada de alimentos. Foi a primeira vez que os atletas não pagaram inscrições, sendo exclusiva para projetos sociais filiados ao Instituto Amigos do Alan Nuguette.

Foto: Tácio Melo

O evento é realizado pela Di Castro Eventos e conta com o patrocínio do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer – Sedel, além de contar com o apoio de: Samel, Super Terminais, Dodó Veículo, MM Locadora, Restaurante Vinhedo Rio&Mar, Natan Distribuidora, Lavanderia Boa Forma, Espantalho Pneus, Dry Tech, Lanche Altas Horas, Prefeitura de Manaus, Fortlub, DN Concept Clinic, Dra Ozônio, WN Hospitalar, MSB Serviços Automotivos, A Ordem, Autoposto Planalto, Socialis Políticas Públicas Integradas, Bio Pescados da Amazônia, Riffs Academia de Música, deputado estadual Roberto Cidade, vereador Caio André, deputado estadual João Luiz, deputado estadual Delegado Péricles.

*Com informações da assessoria

