Cinco municípios do AM recebem R$ 215,3 milhões para obras

Manaus (AM) – Cinco municípios do interior do Amazonas receberam mais de R$ 215 milhões para obras de infraestrutura. Os repassasses foram feitos para as prefeituras pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Neste ano, o governador Wilson Lima assinou convênios para repasse de recursos a 11 municípios, por meio da UGPE, totalizando R$ 407,1 milhões.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, além da recuperação do sistema viário e iluminação em LED, os convênios envolvem a pavimentação de vicinais no interior.

Na capital, estão inclusas as reformas de 29 feiras e mercados, a contenção da erosão e o histórico convênio com a Prefeitura de Manaus que resultou na implantação do Passe Livre Estudantil.

“Além do Prosamin+ (Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior), a UGPE tem a missão de executar outros projetos especiais, por isso temos recebido demandas estratégicas do governo em que possamos contribuir com a nossa expertise. Em Manaus, por exemplo, temos o Asfalta Manaus 1 e 2, a recuperação das feiras e mercados e o passe livre dos estudantes. No interior, já assinamos convênios e repassamos a primeira parcela dos recursos para várias prefeituras”, disse Marcellus.

Interior

O convênio mais recente, assinado na terça-feira (15/02) pelo governador Wilson Lima, prevê investimentos de R$ 10,8 milhões para o município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus).

Para o sistema viário serão destinados R$ 9,5 milhões, e para a iluminação pública, R$ 1,3 milhão.

Conforme a UGPE, além do município de Alvarães, os convênios assinados contemplam Manaus, Lábrea, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Caapiranga.

Outros convênios do Governo do Estado estão em fase de tratativas com os municípios de Tefé, Rio Preto da Eva, Guajará, Maraã e Atalaia do Norte.

Marcellus Campêlo destaca ainda que o Planejamento da UGPE trabalha no momento com 53 projetos especiais incluindo as ações do Prosamin+.

Parte desses projetos integra um novo pacote de ações que deverá ser lançado em breve pelo governador Wilson Lima para as áreas da Educação, Segurança, Saúde e Social.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Obras de contenção de erosão e recuperação asfáltica são fiscalizadas por Prefeitura, em Manaus

Cinco obras modernistas estão disponíveis para visita na Pinacoteca do Amazonas

Governo do AM vistoria obras do Batalhão da Rocam em Manaus