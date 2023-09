Show culinário de renome internacional, chef Erick Jacquin encanta no ‘#SouManaus 2023’

A programação integra as atividades do primeiro dia do maior evento de artes integradas do Norte do país

Manaus (AM) – O “#SouManaus Passo a Paço 2023”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, nesta terça-feira, 5/9, uma aula show e roda de conversa com o renomado chef francês Erick Jacquin, no auditório do Centro de Educação Profissional (CEP) Pequeno Franco, unidade do Senac-AM. A programação integra as atividades do primeiro dia do maior evento de artes integradas do Norte do país.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destacou a importância da aula show do chef francês para essa troca de experiência com os chefes da capital amazonense.

“Trazer o chef Jacquin para essa troca de experiência com os nossos chefes amazônidas, que usam tucupi, que usam jambu, é muito importante para os profissionais da nossa cidade. O chef Jacquin traz a sofisticação francesa para os nossos pratos. Essa troca é maravilhosa e enriquece a gastronomia, isso é um legado que fica. O #SouManaus é isso, o #SouManaus é cultura, o #SouManaus é gastronomia, é show e teatro”, enfatizou Cardoso.

No decorrer da aula show, os convidados acompanharam o modo de preparo e as técnicas empregadas na montagem de pratos da culinária francesa e amazonense, criando novos sabores com as duas culinárias.

Para auxiliar o chef francês no menu degustação, o Senac-AM disponibilizou três profissionais, entre eles, a professora de Gastronomia, Ana Glória Amazonas.

“Foi uma experiência extraordinária, ele nos trouxe de presente a junção do tomate com o morango e surgiu a sobremesa que foi surpreendente. Parabenizo a prefeitura por trazê-lo e pela possibilidade dos alunos, professores da Gastronomia, terem um novo conhecimento”, destacou a professora, que atua há mais de 11 anos no Senac-AM.

A estudante Juliana Farias, de 20 anos, que está fazendo um projeto de extensão chamado “Tempero Turístico”, também participou da aula show com o chef Jacquin e achou muito interessante. “É muito importante trazer um chef renomado, principalmente agora no festival #SouManaus, onde tivemos a oportunidade de ver ele fazer pratos regionais”, finalizou.

Chef Erick Jacquin

Nascido na França, Erick Jacquin conquistou notoriedade ao popularizar no Brasil a receita da sobremesa “petit gateau”. Ele atua como jurado das edições brasileiras do reality show televisivo “MasterChef” e foi o apresentador do programa Pesadelo na Cozinha “Kitchen Nightmares”, ambos veiculados na Band TV.

Jacquin conta que está surpreso com a grandiosidade do “#Sou Manaus Passo a Paço 2023”. “A iniciativa da prefeitura é gigante, muito ousada, muito bem feita e o desafio é muito grande. Eu nunca vi isso em outra capital no Brasil. Tanta coisa na mesma semana. Eu nunca vi tantos artistas reunidos e a gastronomia no meio de tudo isso. E isso abre o olho da população para falar que ‘a gente existe’”, enfatizou.

Ao todo, estiveram presentes na aula show mais de 80 convidados, entre proprietários de restaurantes, chefes de cozinha, estudantes e professores de gastronomia.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

STJ mantém anulação do júri no caso da Boate Kiss

Dólar sobe 0,85%, a R$ 4,97, e Ibovespa cai 0,4% com Orçamento e China no radar

Ciclone no sul: RS confirma 21 mortes; SC tem uma vítima fatal