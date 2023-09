Dólar sobe 0,85%, a R$ 4,97, e Ibovespa cai 0,4% com Orçamento e China no radar

O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira (5), com a persistente desconfiança sobre a capacidade de o governo federal de atingir suas metas fiscais pressionando negativamente.

O principal índice acionário da bolsa brasileira caiu -0,38% e encerrou o dia em 117.331,3 pontos.

O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,976 na venda, com alta de 0,85%.

A divulgação de dados econômicos fracos na China e na zona do euro elevou as preocupações em torno do crescimento global e disparou a busca global por ativos de menor risco, como o dólar, em detrimento de ativos mais arriscados, como as divisas ligadas a commodities. Com isso, o dólar à vista subiu durante todo o dia no Brasil.

De acordo com a equipe da Mirae Asset, o “drama fiscal” segue no radar de investidores do mercado brasileiro. “A conta não fecha sobre o ajuste fiscal do governo apenas pelas receitas. E isso só tem gerado críticas”, afirmaram.

Apresentado na semana passada, o Orçamento de 2024 prevê um superávit primário de R$ 2,8 bilhões no ano que vem, saldo que conta com receitas de R$ 168,5 bilhões de novas ações arrecadatórias propostas nos últimos meses, incluindo medidas ainda não aprovadas.

Na China, um dos maiores importadores de commodities do mundo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços caiu para 51,8 em agosto, ante 54,1 em julho, na leitura mais baixa desde dezembro, quando a Covid-19 confinou muitos chineses em suas casas. A marca de 50 separa expansão de contração da atividade.

Já os índice de compras (PMIs) da zona do euro, que medem o nível de consumo, mostraram retração mais profunda que o esperado em agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Energia solar é sinônimo de respeito ao meio ambiente e à Amazônia, diz presidente da Amesolar

Suframa fortalece relação com empresários e investidores durante congresso em SP

Parque Senador Jefferson Peres é entregue revitalizado no dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província