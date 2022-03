Aluna de Parintins conquista medalha de ouro na Olimpíada Amazonense de Química

Manaus (AM) – O empenho e a dedicação da estudante Larissa de Lima Paiva a levou a ser a única representante da rede pública do interior do estado a conquistar medalha de ouro na etapa estadual unificada da Olimpíada Amazonense de Química (OAMQ).

Agora, a aluna da Escola Estadual (EE) Senador João Bosco, no município de Parintins (distante 369 quilômetros da capital), segue para as próximas seletivas da competição.

A disputa é organizada pelo Programa Nacional de Olimpíadas de Química, e tem como objetivo descobrir jovens com talento e aptidão para o estudo da Química, estimulando a curiosidade científica e incentivando-os a se tornarem futuros profissionais da área. Além disso, visa incentivar os estudantes a ingressarem nas ciências, permitindo aplicar seus conhecimentos e suas habilidades em um espírito olímpico.

Na etapa estadual, a disputa é coordenada pelo Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, destaques como este demonstram a seriedade com que o Governo do Estado apoia tais competições.

“O governador Wilson Lima, tem apoiado atividades e iniciativas que premiam estudantes e professores da rede estadual, por isso estamos muito orgulhosos de acompanhar os nossos jovens nas olimpíadas escolares”, pontua a secretária.

Foto: divulgação

Medalhista

A estudante Larissa Paiva explica que, mesmo com a dificuldade da prova, conseguiu a medalha de ouro. “Eu sempre estudo à noite, quando chego da escola ou antes de dormir. Eu gosto muito de Química, então sempre fico vendo vídeos e leio sobre vários assuntos dessa matéria. Mas assim, realmente não achei que conseguiria chegar tão longe, pois a prova estava difícil, então estou realmente muito feliz”, enfatizou Larissa.

Segundo o gestor EE Sen. João Bosco, Sávio Borges, o destaque em nível regional é motivo de orgulho. “A nossa estudante é a única do Amazonas, do interior, que conseguiu medalha de ouro. Então é uma satisfação muito grande, a escola está muito contente. Em momentos como esse, podemos demonstrar como a nossa unidade escolar tem se dedicado para conquistar boas colocações em avaliações externas”, frisou o gestor.

Modalidades

Além da medalha de ouro para a estudante Larissa Paiva, os alunos da rede estadual de Parintins tiveram destaques nas modalidades A, B e C da competição:

• na modalidade A – 1ª série do Ensino Médio: Prata para Ronan Campos de Oliveira Júnior; e Menção Honrosa para Vitória Magalhães Andrade, ambos da EE Sen. João Bosco

• na Modalidade B – 2ª série do Ensino Médio: Bronze para Sofinias dos Santos Mikilis, da EE Sen. João Bosco; e Menções Honrosas para Arthur de Melo da Silva, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Gláucio Gonçalves; Tais Lopes Tavares, Michele Moutinho Pereira, Taissa de Castro da Paz, Maria Eduarda Souza dos Santos, Ruan Souza da Silva, todos da Escola Estadual Sen. João Bosco

• na Modalidade C – 3ª série do Ensino Médio: Bronze para Eduardo Batista Guimarães Filho, da EE Sen. João Bosco; e Menção Honrosa para Thassio Pacheco Ribeiro Vieira, do Colégio Nossa Senhora do Carmo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vila Olímpica de Manaus recebe 1ª Etapa Indoor de Tiro com Arco

França quer igualdade de gênero em Olimpíadas de 2024

Pequim encerra Jogos de Inverno e passa bastão para Itália