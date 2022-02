Pequim encerra Jogos de Inverno e passa bastão para Itália

Em cerimônia marcada por um belo show de luzes, sons e tecnologia, os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim-2022 foram encerrados neste domingo (20), no Estádio Nacional, o Ninho do Pássaro. A cidade chinesa é a primeira a receber Olimpíadas de Verão (2008) e de Inverno.



Agora, a bola está com a Itália, que vai sediar a edição de 2026 nas cidades de Milão e Cortina D’Ampezzo, separadas por cerca de 400 km. A edição daqui a quatro anos promete marcar história por ser a primeira vez que duas cidades dividem a responsabilidade, além de ser a 25ª edição dos Jogos de Inverno.



Por causa da Covid-19, o evento de encerramento em Pequim teve algumas limitações, mas imitou o de 2008, quando a chama olímpica foi apagada e fogos de artifício formaram os anéis dos Jogos.

Foram 16 dias de competições, com a Noruega como a grande campeã: 37 medalhas – 16 ouros, 8 pratas e 13 bronzes. Em seguida, Alemanha, com 27 pódios, sendo 12 ouros, e China, com 15 pódios e 9 topos. O Brasil voltou zerado, mas com festa do COB.

Desfile das delegações

A Noruega, aliás, foi a primeira delegação a desfilar. Depois, foram entrando as demais delegações, e os atletas formaram um nó chinês, que foi reproduzido num telão com luzes de LED.

A cerimônia também fez menções ao horóscopo chinês. O Brasil teve quatro profissionais no desfile: os atletas Manex Silva e Eduarda Ribera, além de Anders Pettersson, chefe de missão, e Ronaldo Aguiar, o fisioterapeuta do COB.



Antes do desfile, crianças chinesas entraram no estádio carregando lanternas em formato de flocos de neve, que simbolizavam os Jogos de Inverno. Na reta final da cerimônia, o prefeito de Pequim “entregou” a palavra a Thomas Bach, presidente do COI. Logo após, falaram os prefeitos de Milão e Cortina.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

