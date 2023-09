Lulu Santos realiza show em Manaus nesta semana

Manaus (AM) – A espera está chegando ao fim. A turnê “Barítono”, do cantor Lulu Santos, chega a Manaus já nesta quinta-feira (15). O show ocorre a partir das 21h30, no Studio 5, com mesas esgotada e últimos ingressos para o Frontstage disponíveis.

O sucesso de vendas da turnê de Lulu Santos em Manaus mostra que o cantor é um dos artistas com carreira sólida, que ultrapassa gerações.

O Studio 5 contará com três setores, mas, com as Mesas Prata e Ouro esgotadas, só resta ao público a área Frontstage.

Os ingressos para o único setor disponível está no terceiro lote, ao valor de R$ 120.

O público que não quiser ficar de fora desta super apresentação de Lula Santos pode se dirigir às centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, para adquirir seus bilhetes. Aqueles que optarem comprar os ingressos pela internet, devem acessar o site BaladaApp (https://baladapp.com.br/a/lulu-santos-baritono-manaus-am-15-de-setembro-de-2023/3958).

A turnê

Barítono foi uma forma que a direção musical da turnê arrumou para homenagear o artista que celebrou 70 anos em maio e que segue se redescobrindo neste universo.

A turnê “Barítono” vai passar por 17 cidades brasileiras, incluindo Manaus.

