Me Leva Festival promete anima o público manauara com cinco grandes atrações

Manaus (AM) – Reunindo cinco super atrações, o Me Leva Festival chega a Manaus no dia 1⁰ de novembro (véspera de feriado) e promete animar o público do samba, pagode e hip hop. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (14) e os clientes podem aproveitar a promoção “casadinha” durante 48 horas.

Assinado pela Fábrica de Eventos em Manaus, o Me Leva Festival, produzido e idealizado pela GR Shows, tem mais de cinco horas de duração e está conquistando o Brasil, sendo considerado um dos principais eventos da música da atualidade.

Atrações em Manaus

Além de contar com os headliners das outras edições já realizadas pelo país, como Belo, Pixote, Turma do Pagode e DJ FB, o evento em Manaus conta ainda com a apresentação do Hungria, um dos principais nomes do hip hop no Brasil. O Me Leva Festival Manaus será realizado no Sambódromo, no dia 1⁰ de novembro.

Serviço

Para esta edição do Me Leva Festival, os ingressos custam de R$ 80 a R$ 400 e estão sendo vendidos através do site Quero2Ingressos (https://quero2ingressos.com.br/).

O público também poderá adquirir os ingressos em pontos físicos. Basta se dirigir a uma das centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium ou Manauara.

O evento disponibiliza quatro setores para este grande evento com valores de venda no primeiro lote: Pista (R$ 80), Frontstage (R$ 140), Camarote Stage Open Bar (R$ 400) e Camarote Sambódromo.

O setor com Open Bar oferece o serviço durante todo o evento e não será vendido para menores de dezoito anos.

Para o Camarote Sambódromo é permitida a entrada de até 25 pessoas. O espaço pode ser adquirido por R$ 5 mil. O valor inclui um ambiente climatizado e um barril de 50 litros de Chopp Heineken.

Ingresso na ‘casadinha’

Quem quiser garantir os ingressos do setor Pista com desconto, pode aproveitar a “casadinha”. Na compra de um par de ingressos, o cliente economiza e paga somente R$ 140.

No entanto, é preciso agilizar. A promoção “casadinha” tem duração de apenas 48h após a abertura das vendas.

Mais do Me Leva

O festival apresenta o melhor da música em um único dia. A primeira edição do evento foi realizada em Vitória, no Espírito Santo, e alcançou cerca de 12 mil pessoas.

*Com informações da assessoria

