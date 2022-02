Vídeo: Idosa de 75 anos morre ao ser atropelada no Japiim

Manaus (AM)- Uma idosa identificada como Maria do Socorro Costa de Almeida, de 75 anos, foi mais uma vítima do trânsito na manhã desta quinta-feira (3).

O atropelamento ocorreu por volta das 10h nas proximidades de um semáforo na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. O trecho é conhecido por registro de acidentes fatais.

Testemunhas relataram que a idosa atravessava a rua quando foi atingida pelo condutor de uma motocicleta. A mulher foi arremessada há pelos 10 metros de distância. O condutor ficou gravemente ferido.

“A partir de agora vamos iniciar as investigações e as imagens câmeras de segurança devem apontar as circunstâncias do atropelamento. Testemunhas disseram que o sinal estava aberto quando a idosa atravessava a rua. Saberemos na apuração”, destaca o delegado George Gomes da Polícia Civil do Amazonas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o piloto da motocicleta. A morte da vítima foi confirmado e o local está isolado pela Polícia Militar.

A população acompanhou a atuação das autoridades competentes e lamentou que mais uma pessoa tenha sido vítima do trânsito na avenida.

“Aqui tem acidente direto. É preciso mais fiscalização das autoridades, se não vai continuar morrendo gente. O motociclista tentou parar mas não deu tempo, foi rápido”, declarou uma comerciante da área que não se identificou.

O corpo da vítima passou por perícia e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal IML, para passar pelo exame de necrópsia.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

Veja o momento da remoção do corpo da idosa

Outro acidente

No dia 27 de agosto do ano passado, Susi Pedrosa Caldas, de 37 anos, e a enteada dela Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, morreram após um grave acidente de trânsito na mesma avenida onde a idosa foi atropelada hoje. As cenas do resgate dos corpos chocaram a sociedade amazonense.

O carro em que elas estavam foi esmagado entre dois caminhões no sentido Centro – Bairro, depois de uma curva naquela via. As duas morreram na hora e mais de 15 bombeiros atuaram no local do acidente.

O Inquérito Policial constatou que o motorista que causou o acidente estava em alta velocidade.

