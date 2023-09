Suspeito de fraude no INSS é preso pela Polícia Federal em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, suspeito de fraude na concessão de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), foi preso durante a Operação Quinta Ilegal, da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quinta-feira (14), em Manaus.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. “Objetivo da ação é dar fim às atividades de um fraudador que atua burlando a concessão de benefícios previdenciários”, informou por meio de nota.

Segundo informações da PF, as investigações revelaram que o envolvido fazia contato com as vítimas e oferecia o serviço para que recebessem os auxílios do INSS por meio de documentações falsificadas. Além disso, foram encontrados laudos médicos falsos que eram utilizados para a concessão de tais benefícios.

“Todavia, o profissional jamais assinou tais documentos”, afirmou a Polícia Federal.

Ainda segundo as informações da PF, os prejuízos à União somam mais de R$c105 mil.

“Contudo, há indicativos fortes de que o acusado atuou na intermediação de diversos outros benefícios fraudulentos, tendo em vista o grande número de requerimentos nos sistemas previdenciários vinculados a si”, destacou o órgão.

A Justiça Federal determinou o bloqueio dos recursos financeiros existentes nas contas bancárias usadas por ele. Se for condenado, o investigado poderá ficar preso por 11 anos e seis meses.

*Com informações da assessoria

