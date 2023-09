Namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas passa por crise, diz colunista

Luísa Sonza mostrou que estava entregue ao romance com Chico Moedas ao lançar uma música com o nome do novo namorado no álbum Escândalo Íntimo. Enquanto a canção é a mais escutada da cantora no Spotify, com mais de 20 milhões de streams, o relacionamento dos dois parece não seguir o mesmo bom desempenho.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, o casal estaria brigando muito e isso tem afetado Luísa. Entre os motivos dos problemas, estariam a exposição do relacionamento e o interesse dos fãs por eles. Isso porque Chico é tímido e não tem curtido tanto a fama.

Além dos problemas com o namorado, Luísa teria enfrentado desafios na carreira. O produtor pessoal da cantora, Lucas Pinho, teve um pico de estresse após o show no The Town e pediu demissão.

A assessoria da artista informou que Luísa “tirou uns dias” e que a mesma não tinha declarações sobre os assuntos. A pausa seria para que ela possa descansar e deixar as coisas se acalmarem.

*Com informações do Metrópoles

