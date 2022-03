Vídeo: Sargento mostra momento de recuperação de moto roubada em Manaus: “Perdeu”

As cenas foram compartilhadas nas redes sociais do Sargento Salazar, conhecido por mostrar a rotina de trabalho

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (14) mostra o momento em que uma moto roubada é recuperada. A vítima, uma mulher, chora ao ver teria o veículo de volta.

As cenas foram compartilhadas no perfil do Sargento Salazar, conhecido por mostrar a rotina de trabalho na Polícia Militar do Amazonas.

O vídeo mostra o sargento dentro da viatura seguindo o suspeito do roubo. Ele aponta a arma e manda que ele pare.

“Se não parar, vai ser cerol”, disse o Sargento.

Logo depois, o homem diminui a velocidade e para com o veículo. Sob ordens, ele deita no chão com as mãos na cabeça durante a abordagem.

A mulher identifica a moto e ao mesmo tempo, chora e agradece emocionada.

“O que mais me motiva a cada dia é isso que vocês assistirão no vídeo. Poder ajudar a amenizar a dor de uma mulher guerreira e batalhadora que perdeu um bem que tanto lutou para conquistar. Por isso enquanto eu respirar vou dar o melhor de mim, seja lá qual for a missão que Deus me levantar para executar. Em diligência para recuperar uma moto roubada na cidade junto com a vítima, nos deparamos com a motocicleta em nossa frente. Quando é para ser, vai ser. A casa caiu para o infrator, e a moto recuperada e devolvida para a vítima”, disse emocionado nas redes sociais.

O caso repercutiu e já possui mais de mil comentários nas redes sociais, além de compartilhamentos.

