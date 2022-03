Sobrinho de empresário do ramo de segurança é sequestrado em Manaus; vídeo

Manaus (AM) – Quatro homens armados sequestraram o sobrinho de um empresário do ramo de segurança, no sábado (12), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Foram 8 horas de terror nas mãos dos bandidos, além de ter que a transferir quantia de R$ 6 mil aos criminosos. Anteriormente, o grupo pediu R$ 200 mil à família da vítima. Porém, o pedido não foi atendido.

Depois de conseguir o dinheiro, os criminosos abandonaram o rapaz em uma estrada da zona rural. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Sequestros recentes

E não foi só o sobrinho de um empresário que foi alvo de sequestradores. Recentemente, no último dia 10 de março, uma engenheira e um analista de logística foram vítimas de uma armadilha e acabaram sendo sequestrados.

O crime aconteceu na rua Rei Arthur, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. Na ação criminosa, as vítimas foram obrigadas a transferir mais de R$ 15 mil aos bandidos.

De acordo com as informações, os criminosos solicitaram um atendimento dos profissionais, por meio de uma empresa de terraplanagem, em duas mansões.

Por volta das 11h40, às vítimas chegaram ao local marcado. Contudo, ao serem abordadas pelos supostos clientes, eles descobriram que se tratava de um sequestro relâmpago.

Os bandidos colocaram os profissionais no carro da empresa e os levaram para outro endereço. Ao chegar no local, o grupo criminoso obrigou a engenheira a realizar três transferências bancárias no valor de R$ 5 mil, cada. Ao analista de logística, eles ordenaram um empréstimo no valor de R$ 80 mil, mas a agência não autorizou.

As vítimas foram abandonadas na estrada do Marapatá, e conseguiram pedir ajuda de populares. O grupo criminoso ainda não foi identificado. A polícia também investiga o caso.

Luana Lima

Mara Magalhães

