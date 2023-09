Homem é preso após filmar estupro e ameaçar garota de 16 anos no AM

Os crimes ocorreram no dia 9 de setembro deste ano

Um homem de 30 anos foi preso, nesta sexta-feira (15), pelos crimes de estupro e ameaça contra uma vítima de 16 anos. Os crimes ocorreram no dia 9 de setembro deste ano, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Wagna Costa, a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo autor, que a levou à força para sua casa. Na ocasião, a vítima foi ameaçada de morte e abusada sexualmente.

“A vítima ligou para a mãe aos prantos, informando o que teria ocorrido, e ambas vieram à delegacia para denunciar o criminoso. Em depoimento, a vítima contou, ainda, que o homem filmou o delito com o próprio aparelho celular e tentou extorqui-la, pedindo dinheiro sob ameaças de que o vídeo seria publicado em caso de não transferência bancária, entretanto, a vítima não chegou a efetuá-la”, relatou.

Conforme a delegada, diante da gravidade dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do autor, bem como foi solicitada a busca e apreensão em sua residência.

“A Comarca de Humaitá deu parecer positivo para as ordens judiciais e as cumprimos na data de hoje. Além da prisão do suspeito, que já responde por homicídio qualificado e ameaça, apreendemos o celular dele, que será submetido à perícia”, falou.

O homem responderá pelos crimes de estupro e ameaça e ficará à disposição do Poder Judiciário.

