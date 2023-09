Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo fortemente armado invade um casa e consegue retirar um homem à força antes de executá-lo a tiros. O caso aconteceu na última quinta-feira (21), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A vítima era Luiz Xavier de Lima Filho, conhecido como “Chuck”, 34.

Por volta das 5h14, o vídeo mostra que dois carros chegam ao endereço da vítima e suspeitos descem dos veículos com as armas em punho. É possível perceber que todos os criminosos estavam com roupas escuras, colete à prova de balas, distintivos no pescoço, simulando roupas da polícia, além de uma balaclava para cobrir o rosto.

Após descerem do veículos, os homens se separaram. Uma parte do grupo ficou nas esquinas das ruas. Outros suspeitos colocaram uma escada na parede da casa e um dos criminosos conseguiu entrar no local e saiu com a vítima algemada.

O grupo saiu andando levando o alvo à força até um determinado ponto do bairro, onde ele foi executado com dezenas de disparos. Na fuga, os criminosos incendiaram os dois carros usado na ação.

VEJA VÍDEO

Homem é rendido e executado por criminosos após ter casa invadida pic.twitter.com/qFm1HMvVxh — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 27, 2023

Leia também:

Garoto de programa mata idoso e usa cabeça dele para abrir app de banco

Festa de Nossa Senhora Aparecida 2023 celebra 80 anos da paróquia, em Manaus

Festa de Nossa Senhora Aparecida 2023 celebra 80 anos da paróquia, em Manaus