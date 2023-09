Garoto de programa mata idoso e usa cabeça dele para abrir app de banco

O corpo do arquiteto foi encontrado no banheiro de seu apartamento com um crucifixo na mão e uma corda em volta do pescoço

Um garoto de programa identificado como José Henrique, de 22 anos, foi preso suspeito de matar um idoso e usar o corpo da vítima para fazer reconhecimento facial em um aplicativo de banco, em Goiânia.

José Henrique, foi preso na última segunda-feira (25), de acordo com a Polícia Civil. O suspeito mentiu a identidade, mas os policiais descobriram o verdadeiro nome e identificaram que o jovem era suspeito outros crimes, como furto e estelionato.

De acordo com relatos da segurança do banco, foi detectada atitude suspeita após receberem fotos da tentativa de validação em que um braço aparecia erguendo a cabeça da vítima.

No apartamento da vítima foram encontradas as chaves e a porta da suíte estava trancada, já o corpo do idoso, foi encontrado no banheiro, com um crucifixo na mão e uma corda em volta do pescoço. A polícia diz que a cena foi forjada pelo suspeito do crime para simular um suicídio.

José Henrique confessou ter matado o idoso e te feito tentativas de transferências por PIX para a sua conta bancária pessoal de valores acima de R$ 60 mil, usando o cartão da vítima. Cerca de R$ 4 mil do homem foram gastos com itens como relógios e celulares.

*Com informações do g1

