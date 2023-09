Feira do Polivalente no bairro Japiim é entregue revitalizada após 15 anos sem reforma

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta quarta-feira (27), a nova feira municipal do Polivalente, localizada na rua Projetada, no bairro Japiim, Zona Sul da capital amazonense. Em parceria com o governo do Amazonas, essa é a nona feira totalmente revitalizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), ao longo de 1.000 dias de gestão.

“Essa feira faz parte do convênio firmado com o governo do Estado no ano passado, e a nossa meta é entregar até o final do próximo ano, 25 feiras e mercados reformados, ampliados e revitalizados. Junto com a feira, nós entregaremos também novos equipamentos aos empreendedores desses espaços. Aqui era uma realidade muito difícil, um ambiente insalubre. Hoje, nós temos um espaço totalmente reformado, digno dos feirantes e dos moradores dessa área”, garantiu Almeida.

David Almeida entrega feira revitalizada Foto: Divulgação

A nova feira está funcionando setorizada, com boxes padronizados, nova rede elétrica e hidráulica, identidade visual, pinturas, forro, piso, boxes, acessibilidade e banheiros amplos, além da nova fachada moderna e mais atraente. A antiga feira foi construída pelo governo do Amazonas e repassada em 2005 para a Prefeitura de Manaus, gerando 99 empregos diretos e mais de dois mil indiretos.

“Essa feira passou mais de 15 anos sem assistência, sem qualquer tipo de reforma, e somente na gestão do prefeito David Almeida, nós selamos esse compromisso com a população de Manaus. Então, nós entregamos mais uma feira reformada e contempla acessibilidade, toda a estrutura que vai da parte interna dos boxes à parte externa, com telhado novo, iluminação, e assim temos um ambiente melhor”, destacou o titular da Semacc, Wanderson Costa.

A empreendedora Rosana Souza, de 49 anos, trabalha no local há 18 anos, destacou que a reforma vai melhorar o trabalho dos permissionários e o atendimento ao público.

“Agora temos um espaço mais amplo e bonito para vendermos nossos produtos. Essa feira estava praticamente esquecida desde o ano de 2005 e os permissionários tinham que trabalhar em meio ao lixo e os problemas aqui na infraestrutura do prédio. Mas, graças a Deus, e o prefeito David Almeida, poderemos trabalhar de forma mais digna e garantir nosso sustento”, disse Rosana.

Rosana Souza trabalha na feira há 18 anos Foto: Rogério Barros/ Em Tempo

As novas feiras requalificadas da capital amazonense aquecem as vendas dos 33 permissionários que trabalham no local, comercializando frutas, verduras, estivas, lanches, carnes, peixes e miudezas em geral.

“Eu gostaria de agradecer ao prefeito, ao secretário, estamos muito felizes com o resultado de tudo o que foi feito aqui pela nossa feira, porque é isso que nós feirantes merecemos”, agradeceu a feirante Maria de Lourdes.

Maria de Lourdes vende produtos diversos na feira Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Feira de Empreendedorismo Desperta Mulher reúne 100 negócios diferentes em Manaus

Parque Encontro das Águas tem potencial para ser o “segundo Teatro Amazonas”, destaca prefeito

Wilson Lima destaca avanços e necessidade de tecnologias na educação durante evento em Brasília