Feira de Empreendedorismo Desperta Mulher reúne 100 negócios diferentes em Manaus

Manaus (AM) – Durante cinco dias, o Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste de Manaus, será palco da Feira de Empreendedorismo Desperta Mulher, promovida pelo Instituto Norte Brasil Social e Cultura (Inbrasc).

O evento ocorrerá de 27 de setembro a 1.º de outubro, das 18h às 23h, com a exposição de negócios de 100 empreendedoras de diferentes segmentos, venda de produtos e serviços, atrações culturais, espaço kids, área gourmet, dentre outros atrativos para toda a família. A entrada é gratuita.

A Feira é um projeto do Instituto Norte Brasil Social e Cultura que, há cinco anos, atua com a missão de reduzir a desigualdade social nas famílias de baixa renda, seja por meio do incentivo, do fortalecimento ou da promoção de atividades como o empreendedorismo.

Neste sentido, no Shopping Phelippe Daou, toda uma infraestrutura com barracas, som, iluminação e pessoal está sendo montada para receber a população que for ao evento.

“É uma feira para toda família, na qual a protagonista é a mulher que já empreende ou quer empreender e precisa de qualificação para isso. Nosso objetivo é oferecer capacitação, estrutura para e exposição e vendas dos trabalhos desenvolvidos por estas profissionais”, justifica a presidente do Inbrasc, Viviane Reis.

A Feira de Empreendedorismo Desperta Mulher é fruto do Termo de Fomento 054/23 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SES) e atende ao cumprimento de uma emenda da ex-deputada estadual, professora Therezinha Ruiz.

*Com informações da assessoria

