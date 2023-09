‘Deu Samba’ celebra décima edição no dia 14 de outubro em Manaus

Projeto apresenta um passeio pela história do samba, com Couro Velho, 3 Gatos Pingados e projeto “Pai de Samba” com Antônio Bahia

Manaus (AM) – No dia 14 de outubro, o público amazonense vai fazer um passeio pela história do samba, para celebrar a décima edição do projeto “Deu Samba”. O evento, com assinatura da Cultura de Produção, inicia às 17h30, no Sítio Cincinato (Rua Abdon Made, 2080, Eldorado), com os grupos Couro Velho, 3 Gatos Pingados e o cantor Antônio Bahia.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 45, no Symplá no link: https://www.sympla.com.br/deu-samba-10-edicao__2137303. Segundo a produtora cultural Renata Frota, o “Deu Samba” já realizou mais de 30 apresentações artísticas e recebeu mais de dez mil pessoas. A estimativa é receber 1500 pessoas na próxima roda de samba, que traz a temática “Sem Samba Não Dá”.

“Nossos eventos são realizados a cada três meses, com novas expressões musicais, intervenções ou vivências somadas ao samba”, define a organizadora. “O ‘Deu Samba’ conecta pessoas por meio de linguagens plurais de arte e cultura. Já conseguimos unir grupos de samba com artistas do rap, pop, MPB, forró pé de serra e até da música eletrônica” disse.

Atrações

Renata Frota destaca que as atrações são definidas conforme o conceito e o tema da edição. Ela explica que a proposta é unir grupos tradicionais de samba com contemporâneos.

“Essa edição é especial, porque foi desenvolvida em cima das sugestões do público. Todas as apresentações foram pensadas para atender quem gosta de samba”, comenta a produtora cultural que participa da escolha das músicas para o repertório de cada banda.

O Couro Velho, grupo residente do projeto formado por batuqueiros fundadores da Escola de Samba Vitória Régia, abre a festa com sucessos de artistas e poetas que marcaram a história do samba.

“É onde a história do ‘Deu Samba’ começa”, afirma a organizadora.

Em seguida, é a vez do 3 Gatos Pingados, que volta ao evento com um setlist que vai do samba raiz ao samba enredo. Já o cantor Antônio Bahia apresenta o projeto “Pai de Samba”, composto por clássicos do samba.

*Com informações da assessoria

