Geração Prateada: Programação especial para público 50+ durante a Silver Week em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de apoiar e promover atividades para o público sênior, o Millennium Shopping realiza até domingo (1º), a Silver Week, uma semana especial dedicada à Geração Prateada.

Durante os cinco dias de evento, serão oferecidas diversas atividades com o intuito de incentivar o empreendedorismo, saúde, beleza e bem-estar do público 50+, além de oferecer descontos e diversas promoções para a Geração Prateada.

Uma Feira de Artesanato 50+ estará disponível para visitação durante toda a Silver Week, das 9h às 21h, próximo ao espaço da Oba Ingressos.

Já nesta quinta-feira (28), o evento contará com a presença de Caio Augustus Fernandes, chefe do Departamento de Empreendedorismo Digital da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, que apresentará a palestra sobre o empreendedorismo 50+, às 15h, na Loja S215, ao lado do Espaço Cultural. Outros especialistas da área também estarão presentes no evento ao longo do dia.

Serviços de beleza e saúde também serão disponibilizados durante toda a sexta-feira (29), das 09h às 21h, também na Loja S215, ao lado do Espaço Cultural.

Até 1º./10, último dia da semana especial, a programação conta com um posto do CadÚnico (Cadastro Único do Idoso), da Prefeitura de Manaus, para prestação de informações e atualização de cadastros.

Os interessados podem ter acesso aos serviços das 9h às 21h, em frente à clínica Vision.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Impacto da tecnologia inverter no consumo de energia das empresas é tema de evento em Manaus

Natan Congelados terá stand na Figa com degustação e dicas do chef em Manaus

Info Store faz lançamento de novos games e abre pré-venda para o EA FC24 em Manaus