Morre aos 71 anos pai do vereador William Alemão

Manaus (AM) – Luiz Gonzaga Luaschner, pai do vereador William Alemão, faleceu na sexta-feira (29), aos 71 anos. Luiz Gonzaga estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, e a causa da morte seria por complicações da diabete.

Através de um post no Instagram, o vereador anunciou a morte do pai. “Hoje é um dia de profunda tristeza para mim e minha família. Meu amado pai, Luiz Lauschner, nos deixou, mas seu legado continuará vivo em nossos corações e na memória de todos que tiveram a honra de conhecê-lo”, iniciou William Alemão.

Nascido em Itapiranga (SC), sua terra natal, Luiz Lauschner era escritor e empresário, que presenteou o mundo com suas histórias e carregava o amor pela leitura, contou seu filho.

“Meu pai era um homem de grande conhecimento e experiência, especialmente quando se tratava dos povos da Amazônia. Sua vivência na Ilha do Marajó e em Maués-Am enriqueceu sua compreensão sobre essa região tão única e diversificada”, comentou o vereador.

Alemão agradeceu pelas orações e a todos que compartilharam momentos bons com seu pai. “Descanse em paz, meu querido pai. Você deixou um vazio imensurável em nossos corações, mas sua luz continuará a brilhar para sempre”.

Leia mais:

Suspeito pela morte do rapper Tupac Shakur é preso após 27 anos do crime

Evento de lutas solidárias arrecada mais de uma tonelada de alimentos

VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja de bolos em Manaus