VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja de bolos em Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma loja de bolos, na manhã deste sábado (30), na Avenida Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, duas funcionárias teriam chegado ao local, no inicio desta manhã, quando verificaram que estava saindo fumaça de uma das fritadeiras do estabelecimento. Ao tentarem conter as chamas com o uso do extintor o fogo se alastrou.

As funcionárias saíram do local através de uma escola ao lado e ninguém até o momento ficou ferido. Os responsáveis pelo estabelecimento ainda não apresentaram o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, segundo informações do tenente Henchen.

Mais informações sobre o caso serão atualizadas.

⚠️ Incêndio de grandes proporções atinge loja de bolos em Manaus, na manhã deste sábado. pic.twitter.com/223mxYyVJq — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 30, 2023

Atenção no trânsito

09h03 Av. Efigênio Sales, sentido Amazonas Shopping/Coroado. Incêndio em Loja da Aiqbom. Agentes e Bombeiros no local, via sinalizada. Atenção condutores! pic.twitter.com/UN0xEs7cVt — IMMU – Manaus (@immu_manaus) September 30, 2023

Leia mais:

Manaus volta a ficar encoberta por fumaça e qualidade do ar é considerada péssima

Incêndio atinge prédio da TV Encontro das Águas, em Manaus

Vídeo mostra incêndio que matou 114 pessoas durante festa de casamento no Iraque