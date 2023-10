Vulgo ‘Neguinho’ é assassinado a tiros na frente do irmão em Manaus

O corpo do homem foi periciado ainda no local e o caso já está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Manaus (AM) – Um homem identificado como Sancler Laranjeira Bezerra, o “Neguinho”, foi assassinado a tiros dentro de um quitinete na rua Canudeiro, Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (2).

De acordo com o irmão da vítima, Sancler estava sentado em uma calçada, momento em que avistou dois homens encapuzados chegando no local em uma moto preta. A vítima ainda tentou correr mas foi alvejado dentro do quarto em que morava com a família.

Ainda de acordo com o irmão, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi chamado, mas somente o óbito de Sancler foi atestado. Logo na sequência, a cena de crime foi isolada por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo do homem foi periciado ainda no local e o caso já está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Sancler foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

