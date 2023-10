Ex-vereador Ronaldo Tabosa nega irregularidades em suas empresas

Defesa do empresário Ronaldo Tabosa, informa que ainda não tomou conhecimento do processo que gerou a custódia

Manaus (AM) – O ex-vereador Ronaldo Tabosa preso, na manhã desta quarta-feira (4), durante a operação Tesouro Oculto, deflagrado pela Polícia Federal, divulgou nota em resposta a sua condenação. Tabosa afirmou que “não há ilicitude nas atividades empresariais, muito menos com o alegado em grande parte das redes sociais”.

Confira nota na íntegra:

A defesa do empresário Ronaldo Tabosa, informa que ainda não tomou conhecimento do processo que gerou a custódia, nem dos elementos de prova que estão nos autos, ratifica ainda que confia no poder judiciário, onde restará evidente que não há ilicitude nas atividades empresariais, muito menos com o alegado em grande parte das redes sociais.

Reforça ainda que está à disposição da justiça para elucidar todas as dúvidas e esclarecer os fatos.

Operação Tesouro Oculto:

Foram realizadas buscas e apreensões com pessoas envolvidas com Tabosa. Um carro foi apreendido no bairro Vieiralves. Ao todo, oito pessoas foram presas durante a operação, que está em curso.

Sobre a investigação

A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).

As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.

Leia mais:

Ex-vereador Ronaldo Tabosa é preso durante operação da PF em Manaus

Justiça bloqueou R$ 87 milhões em bens contra esquema de venda de planos de saúde

‘Loro’ e ‘Top’ são presos suspeitos de matar universitário que reclamou de bar sujo no AM