Suspeito de torturar sobrinho de 2 anos é procurado em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 99115-1284, disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da SSP-AM

Patrick Macedo Bastos, de 23 anos, é procurado pela Polícia Civil do Amazonas por tortura praticada contra uma criança de 2 anos. O crime ocorreu no dia 4 de outubro deste ano, e a vítima seria sobrinha do suspeito.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), um Inquérito Policial (IP) foi instaurado após a criança ter dado entrada em uma unidade hospitalar, com sinais de agressões físicas e tortura.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações acerca da localização de Patrick, que entre em contato pelos números (92) 99115-1284, disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.

Leia mais

Homem é procurado por fazer assalto em churrascaria no Educandos, em Manaus

‘Cabelinho’ e comparsa são procurados por roubos em Manaus

Procurado suspeito por homicídio na estrada de Novo Airão