Homem é assassinado com sete facadas dentro de casa na Zona Norte de Manaus

Manaus – Um homem identificado como João Paulo Duarte de Moraes, de 39 anos, foi assassinado a facadas na noite desta segunda-feira (9), na rua San Diego, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, dois criminosos teriam entrado na residência em que o homem, natural do Rio de Janeiro, morava sozinho com três cães. Ele foi atingido com ao menos sete facadas e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Dentro da casa, de acordo com a Polícia Militar (PM) estavam ao menos oito pés de maconha plantados em vasos. O material foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após o crime, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados pela Polícia Civil, que agora investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A família, que mora no estado de Rio de Janeiro, ainda não sabe que João foi assassinado na capital amazonense.

