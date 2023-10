Oficina de formação para Teatro de Bonecos acontece em Mana

Manaus (AM) – A Associação Artbrasil realiza, neste mês de outubro, uma oficina de Teatro de Bonecos com o tema “A criação de histórias da realidade à cena, através de espetáculos de bonecos”. A atividade será realizada na Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Marquês de Santa Cruz, localizada na zona oeste de Manaus. Dividido em duas turmas, a oficina ocorrerá no período de 16 a 20 e 23 a 27 de outubro, das 13h às 16h.

Contemplado pelo programa “Manaus Faz Cultura 2023”, da Prefeitura de Manaus, o projeto “Núcleo de Desenvolvimento de Teatro de Formas Animadas” atende ao Programa de Cultura Itinerante do município. O projeto visa capacitar, em aspectos básicos, pessoas para desenvolverem produções artísticas utilizando a Linguagem do Teatro de Formas Animadas – especificamente o Teatro de Bonecos.

A oficina será ministrada pelos artistas Roberto Carlos Junior e Jean Palladino abordando as temáticas teóricas e práticas sobre: criação de histórias (texto/roteiro), confecção de bonecos, técnicas de manipulação de bonecos, cenário, figurino e cênica, além da montagem de espetáculos teatrais.

Segundo Roberto Carlos, durante a oficina os alunos serão apresentados ao teatro de formas animadas, aos tipos de formas existentes e vão elaborar textos para a criação de cenas. A partir disso, os participantes irão criar seus próprios bonecos.

“O processo vai iniciar do zero, escolhendo os materiais para a criação dos bonecos. O jovem vai confeccionar todo o boneco, a cabeça, os membros, a fisionomia, inclusive utilizando a papietagem que é a mistura de papel com cola branca e água para modelar o boneco”, contou Roberto Carlos ressaltando que a base dos bonecos será de material recicláveis.



Já Jean Palladino ressaltou que durante as atividades haverá a preparação para a dramaturgia, criação das esquetes e jogos teatrais. Encerrando as atividades, em grupo, os participantes irão apresentar a história criada e seus personagens aos demais participantes e oficineiros.

“Além de você ser um manipulador de bonecos, você também é um ator, uma atriz. Então, precisa descobrir suas capacidades de voz, corpo, sobretudo para trabalhar com boneco e é isso que vamos trabalhar nessa oficina”, disse.

Espetáculos de Bonecos

Entre os principais objetivos do projeto está a criação de alicerces para o fomento e popularização da arte e suas linguagens, nesse caso em especial, o espetáculo de boneco.

Outro aspecto importante, é que se pretende utilizar a montagem de espetáculos na função de fomentar a construção coletiva de textos para abordar problemas inerentes à comunidade.

Sobre os oficineiros

Jean Palladino é ator, diretor, palhaço, dramaturgo e produtor. Bacharel em Teatro, com ênfase em interpretação e direção pela Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Jean é coautor do Livro “Outras Dramaturgias”, diretor da “Cacompanhia de Artes Cênicas”, integrante do “Ateliê 23 – Cia de Artes Cênicas e Produtora Cultural”, em Manaus e integrante do projeto “Roda na Praça”. Possui pesquisa em palhaçaria negra, dramaturgia e performatividade.

Roberto Carlos é formado pelo curso de “Iniciação ao Teatro” e “Preparação Técnica em Teatro” no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e tem participações em diversos espetáculos voltados para a infância e a juventude desde 2002, alguns nos quais entrou em edições do Festival de Teatro da Amazônia, recebendo por duas vezes a indicação de “Melhor ator em Teatro Infantil” pelos espetáculos “Cici e as Formigas” e “A Princesa e a Lua”.Além de ator, é diretor, autor, recreador, artista plástico, apresentador e contador de histórias.

Artbrasil

Desde 2001, a associação desenvolve projetos na áreas de Teatro, Audiovisual, Animação, Arte-Educação, Circo e, ao longo de sua trajetória, já teve projetos contemplados em editais da Funarte, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas, entre outros. Além disso, a ArtBrasil foi contemplada também diferentes prêmios, entre os quais: Melhor Cenário, Honra ao Mérito pela Qualidade Artística e Pesquisa Pedagógica com o espetáculo – “A carroça de Pandora do Largo de Sabá Tião”; prêmio de Melhor Direção, com o espetáculo “A Princesa e a Lua”; prêmio Linguagem de Pesquisa Cênica, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Espetáculo com o espetáculo “O Cavaleiro da Armadura de Sol”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Membros de facção são presos após assalto em escola de idiomas em Manaus; VÍDEO

Centro Cultural Palácio Rio Negro recebe feira mística e congresso de esoterismo em Manaus

VÍDEO: lancha com 50 passageiros bate em banco de areia e deixa feridos no AM