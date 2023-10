Centro Cultural Palácio Rio Negro recebe feira mística e congresso de esoterismo em Manaus

Manaus (AM) – A busca constante do autoconhecimento, a evolução espiritual e a fé incondicional tem sido a base para todos nós sermos pessoas melhores. Pensando nisso, um grupo de esotéricos decididos a transformar a vida das pessoas, vem realizando com muito sucesso eventos de caráter nacional e regional no segmento esotérico.

Manaus se tornará a capital esotérica nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro e o público do Amazonas e Brasil poderá vivenciar a melhor atmosfera Mística da Região Norte, em sua 4ª Edição da Feira Mística de Manaus que acontecerá graças ao apoio do Governo do Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio da ManausCult, que vem incentivando o empreendedorismo neste segmento.

A feira que terá a entrada gratuita, podendo ser frequentada por todas as idades, será composta por lojistas, terapeutas e oraculistas que disponibilizarão seus produtos e serviços por três dias 27, 28 e 29 de outubro, a partir das 10h às 22h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Salão Rio Solimões, na Av. Sete de Setembro, 1546 – Centro, em um ambiente incrível com muita música e atrações artísticas voltadas para a cultura ancestral.

Na sua grande maioria os expositores já participam há quatro anos e garantem a diversidade de produtos e mística do movimento, que busca implementar, difundir e incentivar o turismo esotérico na região.

Esse evento só é possível acontecer graças a iniciativa do grupo Legião da Magia Amazonas, que fomenta esses projetos e incentiva esse tipo de turismo, que para a Amazônia seja sempre muito próspera seguindo o exemplo já bastante explorado no Centro-Oeste e Sul do Brasil.

Na feira, além de produtos esotéricos, plantas, objetos de decoração, livros, joias, roupas, pedras, banhos, velas, incensos e tantos outros serviços, também serão oferecidas consultas esotéricas dos mais diversos oráculos por preços populares, além é claro de uma praça de alimentação incrível com comidas e bebidas temáticas da culinária regional.

Além do empreendedorismo a LMA também visa difundir conhecimento e cultura, unindo-se a Associação Cultural Pirão – AM, as duas instituições promoverão no 26 de outubro, a 2ª Edição do Congresso Brasileiro de Esoterismo na Amazônia, evento único no Brasil, cujo intuito é oferecer conhecimento por intermédio de palestras gratuitas com grandes nomes do esoterismo no Brasil.

Este ano estão confirmadas as palestras em Manaus de:

• Debyday Gipsy – RJ / Palestra “Os Clãs Ciganos e os Raios Cósmicos”;

• Dra. Palmira Margarida – RJ / Palestra:”Os Perfumes de Maria Madalena”;

• Pai Augusto de Logunède – MS / Palestra: “Instituto Yalodê e os Terreiros como Espaço de Acolhimento do Povo do Axé”;

• Pedro Khalil – SP / Palestra: “Astrologia, uma Viagem ao Autoconhecimento”;

• Professor Fabricio Surya – DF / Palestra: “O Caminho Místico da Meditação”;

• Rômulo Viana – RJ / Palestra “Elementos Básicos da Magia Cigana”;

• Tânia Gori – SP / Palestra: “Herbologia Mágica – Trazendo a Magia das Ervas para seu dia a dia”;

Para participar do Congresso presencialmente no Palácio Rio Negro, no dia 26 de outubro das 8h às 18h, é necessário efetivar a inscrição gratuitamente pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc46hi8DPGKF67gxeCRxAY7-6yFOPVHwYldThFb-2brWGFv1Q/viewform

*com informações da assessoria

leia mais:

Criança de 2 anos morre após ser torturada pelo tio em Manaus; vítima foi abandonada pela mãe, diz PC-AM

Manaus teve chuva abaixo da média no mês de setembro, conforme balanço do Inmet

VÍDEO: lancha com 50 passageiros bate em banco de areia e deixa feridos no AM