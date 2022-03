Auxílio Estadual já distribuiu R$ 208 milhões para famílias no Amazonas

Apesar de as entregas do cartão Auxílio Estadual terem sido encerradas, uma nova redistribuição está prevista para o mês de abril

Manaus (AM) – Iniciado em novembro, o Programa Auxílio Estadual Permanente já realizou o pagamento de R $208 milhões do benefício, para 279 mil famílias da capital e do interior do Estado.

Nesta terça-feira (15), o Governo do Amazonas realizou o 5° depósito na conta dos beneficiados.

O programa tem injetado cerca de R $42 milhões na economia local, mensalmente. A medida beneficia tanto o comércio local como também ajuda na alimentação de milhares de famílias.

Criado para combater os impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19, o Auxílio Estadual Permanente também é uma importante política de combate à fome no Estado.

“O investimento pesado na área social é, sem dúvida, um dos grandes avanços da nossa administração. Além do Auxílio Estadual Permanente, também estamos trabalhando na ampliação do programa Prato Cheio para o interior. Combate a fome é prioridade do nosso governo”, afirma o governador Wilson Lima.

Satisfação

Fátima Bentes, 66, moradora do Monte Sinai, vende marmitas para a vizinhança, mas o dinheiro do empreendimento não é o suficiente para sustentar a família. Sem saber do benefício, foi alertada pela filha da existência de um “cartão”. Hoje a autônoma, já vê uma melhora na renda mensal e na alimentação da família.

“Vem me ajudando, me ajudando muito, muito mesmo, porque só da minha marmita não dá para fazer minhas compras e quando chega no dia 15, eu já vou no supermercado já faço minhas compras. Moramos aqui 7 pessoas, esse auxílio já vem ajudar eles também, o que eu ganho, eu pago minha água, minha luz, minha alimentação”, explica Fátima.

Dona Fátima complementa a alimentação da família com o benefício

Entregas

Apesar de as entregas do cartão Auxílio Estadual terem sido encerradas, uma nova redistribuição está prevista para o mês de abril. A meta será atingir a marca de 300 mil entregas.

Já são R$: 208 milhões aplicados na ajuda às famílias

Em Manaus, conforme dados disponibilizados pela empresa Avancard, provedora dos cartões, mais de 2.400 pontos estão credenciados para receber os cartões do Auxílio Estadual em todas as zonas da capital.

