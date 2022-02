Pagamento do Auxílio Estadual será liberado dia 15 de fevereiro

Manaus (AM) – O pagamento aos beneficiários do Auxílio Estadual Permanente, do Governo do Amazonas, acontece todo dia 15 de cada mês.

O desembolso do programa destinado a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza significa a injeção mensal de R$ 45 milhões na economia, favorecendo a geração de emprego e renda no comércio dos 62 municípios.

Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual Permanente foi criado pelo governador Wilson Lima para garantir comida na mesa de quem mais precisa.

São 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade que têm direito ao benefício todos os meses.

O governo estadual segue entregando cartões remanescentes. Até esta terça-feira (08/02), 275.969 benefícios já haviam sido entregues em todo o estado, o que representa 91,99% dos 300 mil cartões.

Em Manaus, o cronograma de entregas está na terceira etapa, que teve início no dia 10 de janeiro e segue até o dia 28 de fevereiro, no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

Equipes da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) ficam no Ceci do bairro Aparecida de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o último dia das entregas.

Entre os municípios do interior, aquele que está com as entregas mais avançadas é Anamã: na localidade, dos 950 beneficiários, 939 já haviam recebido o cartão até esta terça-feira (98,8%).

Ao todo, a distribuição já ultrapassou 90% em 55 municípios do Amazonas.

Atendimento

O Governo do Estado disponibilizou um call center para atendimento de demandas envolvendo o cartão Auxílio Estadual permanente.

O número para contato para tirar dúvidas relacionadas ao cartão é o 0800 740 7444.

