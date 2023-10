‘Diabão’ arranca mais dois dedos em projeto para ter ‘garras’

Tatuador Michel Praddo removeu o dedo mindinho e metade do dedo anelar da mão direita

São Paulo (SP) — O tatuador Michel Praddo, de 49 anos, conhecido como Diabão, realizou mais uma modificação extrema do corpo. Ele removeu o dedo mindinho e metade do dedo anelar da mão direita. O morador da Praia Grande, no litoral paulista, já havia removido o dedo anelar da mão esquerda. Agora, ele possui apenas sete dedos inteiros.

“Diabão” compartilhou o resultado do procedimento em seu perfil no Instagram. O tatuador descreveu o trabalho do modificador corporal argentino Frozz como “lindo e refinado”.

O tatuador aparece em outra publicação com o dedo arrancado na boca. Segundo ele, as modificações nas mãos fazem parte do projeto “Las Garras”. Na mão esquerda, além da mutilação, “Diabão” costurou os dedos médio e indicador.

Entre as modificações feitas por ele, estão 17 implantes de silicone; 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele); sete implantes transdermais; remoções de nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo; tatuagem nos olhos; língua bifurcada e tatuada; bifurcação nas laterais da boca; implante dentário cromo; lipoaspiração e abdominoplastia.

Além disso, “Diabão” possui 85% da pele tatuada. Ele entrou para o Guinness como o homem com o maior número de implantes na cabeça, e ainda pretende figurar no livro dos recordes como o homem mais modificado do mundo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Caio Castro sofre acidente com caminhão; veja estado de saúde do ator

Criança com obsessão por bruxaria quase matou avós queimados; entenda

Jade Picon manda suposta indireta em Yasmin Brunet após Luan Santana expor affair