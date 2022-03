Manaus FC é eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo

O time amazonense foi superado no Morumbi e deve focar nas próximas partidas do Barezão

Manaus (AM)- O Manaus FC foi eliminado da Copa do Brasil após encarar o São Paulo em pleno Morumbi na noite desta quarta-feira (16). O time amazonense perdeu de 2 a 0.

O jogo começou recuado pelo lado do Manaus, o time estudava a todo tempo o modo de jogo do time paulista. Alvinho era o único que estava avançado em busca de uma oportunidade de gol.

Por outro lado, o São Paulo de Rogério Ceni já assustava. O primeiro chute a gol foi aos 3 minutos da primeira fase e o time pressiona o Gavião Real. O time todo estava avançado, mas sem chances de gol.

Aos 22 minutos, mais um perigo para o Manaus, Léo lança Reinaldo, que cruza rasteiro para o meio da área. Eder chega na pequena área, consegue tocar na bola, mas manda para fora. A bola passou perto da trave. Logo depois, Nikão pressiona e quase faz um gol.

O Manaus também teve oportunidade clara de gol com Thiaguinho. O jogador do São Paulo erra passe na área e sobra para o atacante, mas ele bate para fora.

O time paulista pressionou e consegui abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com o atacante Elder. O time trocou passes na entrada da área do Manaus, Rafinha aparece e bate de fora da área. Eder surge no meio da área e desvia a bola para a rede.

Em poucos minutos, o São Paulo ganhou confiança e fez 2 a 0 com gol de Diego, de cabeça e sem chances para o goleiro Pedro, que faz o primeiro jogo dessa importância na carreira.

Um caso inusitado aconteceu durante o jogo, aos 45 minutos da primeira fase, o Morumbi sofre apagão de energia que dura poucos minutos e logo a bola rola para o juiz terminar o primeiro tempo.

Segundo tempo

No segundo tempo o Manaus mexeu saiu Alvinho e Felipe Cordeiro para entrada de Juninho Palmares e Jackie Chan. No São Paulo, saiu Marquinhos e Andrés para entrada de Rigoni e Patrick.

O Manaus inicia pressionando após erro de Nikão, Jackie Chan aproveitou, mas o goleiro saiu bem e afastou o perigo. Desta vez, o São Paulo sentiu a pressão, mas o time seguiu recuado.

Aos 20 minutos, o Gavião teve uma chance com Pedro em chute ao gol, mas sem sucesso. Logo em seguido, Ceni troca o ataque. Saiu Nikão para a entrada de Luciano. Logo depois o Manaus mudou com entrada de Toninho para saída do Silvano.

Os próximos minutos foram de jogadas somente do São Paulo. O Manaus não conseguiu criar reação após o segundo gol.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Luan do São Paulo entrou no lugar de Reinaldo. O volante foi ovacionado pela torcida no Morumbi.

Torcida em Manaus

O torcedor amazonense estava confiante com o acesso para a próxima fase da competição. O local de encontro de parte da torcia foi na Praça de Alimentação do Eldorado, no bairro Parque Dez de Novembro.

Apitaram o jogo desta quarta o árbitro Daniel Nobre Bins (RS), Michael Stanislau (RS) como árbitro assistente 1, André da Silva Bitencourt (RS) de árbitro assistente 2 e Pietro Dimitrof Stefanelli (SP) como quarto árbitro.

Ao todo, 17.644 pessoas estiveram no Morumbi para acompanhar o jogo com renda de R$ 526.780,00.

Fotos: Ismael Monteiro / Manaus FC

