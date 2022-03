Manaus FC anuncia três reforços para etapa decisiva do Barezão 2022

Na quarta (16), o Manaus viaja para jogar contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube anuncia mais três reforços para essa temporada decisiva do Campeonato Amazonense 2022 e Campeonato Brasileiro, Série C.

O zagueiro Rayne de Assis, o lateral-esquerdo Renan Luis e o volante Felipe Baiano chegam ao clube como promessas do bom futebol.

Rayne chega como empréstimo do Figueirense para reforçar a equipe. Com 25 anos, 1,98 de altura e nascido em Vitória-ES, Rayne foi formado nas categorias de base do Red Bull Brasil.

Vindo do Paraná Clube, o zagueiro também tem passagens por Grêmio Prudente, RedBull Bragantino – onde foi campeão brasileiro Série B 2019, Ferroviária e pelo Figueirense, clube que jogou 25 partidas, disputando a Série C e sendo campeão na Copa Santa Catarina 2021, no ano passado.

Um dos responsáveis pela vinda de Rayne, o gerente Fausto Momente comentou que acompanhava o atleta há nos.

“Já vinha monitorando o Rayne desde 2018 no Redbull e foi um dos zagueiros destaques da Série C em 2021 com o Figueirense. É um atleta que além de zagueiro, também consegue jogar de volante, então tem muito a somar com a temporada atual do Manaus”, declarou em entrevista.



Rayne disse que é um prazer estar representando o Manaus FC nessa temporada. “Estou muito feliz e empenhado nesse novo desafio da minha carreira!”, finalizou.

Renan Luis e Felipe Baiano chegam como contratações e já estão no Boletim Informativo Diário (BID) aptos para estrear pela equipe esmeraldina na Copa do Brasil, quartas de final do Campeonato Amazonense e no Campeonato Brasileiro Série C.

Renan tem 31 anos, nascido em Ribeirão Preto – São Paulo. O lateral-esquerdo estava no Barra de Santa Catarina, e assim como o atleta anunciado ontem, jogou no Figueirense, onde atuou em 14 partidas pela Série C. Em 2019, foi campeão maranhense pelo Imperatriz.

Além destes clubes, o lateral tem passagens por Ponte Preta, Ceará, São Caetano, Sampaio Corrêa e América-RN. Agora chega para reforçar o esmeraldino.



Já Felipe Baiano está em sua segunda passagem pelo Gavião do Norte. Anunciado em outubro de 2020 como reforço para a estreia esmeraldina na Série C em 2020, o atleta veio para suprir a ausência do volante Márcio Passos, que na época havia sido emprestado para o URT. Com o retorno de Passos, Baiano saiu no mês seguinte.

Baiano, de 33 anos e de Porto Seguro – Bahia, vem do Barra de Santa Catarina, onde era artilheiro de sua equipe no Catarinense com três gols em 9 jogos. Além de ter sido o autor do gol número 200 que deu ao Barra o título de campeão catarinense Série B 2021, o volante acumula passagens pelo Tombense, Morrinhos, Anápolis, Salgueiro, Sampaio Corrêa e outras equipes.



O gerente de futebol Fausto Momente comenta sobre as duas oportunidades no mercado da bola.

“Ambos vieram do Barra, que encerrou sua participação no estadual recentemente, casando com o nosso planejamento de reforços. O Manaus formou um elenco mais enxuto para o início da temporada visando reforços pontuais em momentos-chave!”, finalizou.

Nesse final de semana, o Manaus inicia a nova fase do Campeonato Amazonense jogando contra o Manauara, e na quarta (16) viaja para jogar contra o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil.

