Preparatório para concursos da Semed, Guarda Municipal, TRT11 e EBSERH iniciam em Manaus

Manaus (AM) – Acaba de ser dada a largada da temporada de concursos públicos e, para aqueles que desejam investir na preparação, o Centro de Ensino Literatus abriu vagas para as turmas que buscam a aprovação nos certames da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Guarda Civil Municipal, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima (TRT-11) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Segundo a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, entre as principais vantagens para quem busca investir na carreira pública está a de não se preocupar em ter experiências profissionais no seu currículo para conquistar uma oportunidade.

“Desde que preencha os requisitos básicos e específicos para a vaga, que geralmente é a escolaridade mínima exigida para o cargo, o ingresso é assegurado a qualquer brasileiro que seja aprovado nas etapas e classificado”, apontou a gestora do Literatus.

“Além disso, a carreira pública oferece uma série de benefícios, entre eles, estabilidade financeira, plano de carreira e melhores remunerações”, destacou Elaine Saldanha.

As aulas do preparatório iniciam nesta terça-feira (7) e ocorrerão na Sede Paraíba, localizada na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 965, no bairro Adrianópolis. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato no WhatsApp (92) 99136-1230.

*Com informações da assessoria

