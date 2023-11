Fundação Dr. Thomas lança edital de concurso com salários de até R$ 5,2 mil, em Manaus

As inscrições iniciam no dia 13 de novembro e vão até 13 de dezembro

A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) lançou edital para concurso público com 25 vagas, para níveis médio e superior, com salários entre R$ 2.740,58 e R$ 5.214,28.

As inscrições iniciam no dia 13/11 e vão até 13/12, no site https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/60. É importante que o candidato leia o edital com atenção, antes de realizar sua inscrição.

O edital está na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), acesse aqui.

Os cargos de nível superior são para analistas municipais em rede de computadores, assistentes sociais, orientação artística, orientação musical, orientação cultural e orientação desportiva. Para nível médio, as vagas são para técnicos em Segurança do Trabalho e na área Administrativa.

A empresa Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) prestará os serviços de planejamento, organização e realização do concurso público para provimento dos cargos para o quadro de servidores efetivos da FDT.

O concurso público visa à ampliação da rede de atendimento dos programas permanentes da FDT. “A Fundação Dr. Thomas tem um papel importante na organização social da cidade, uma vez que o local também é responsável por administrar o Parque Municipal do Idoso e o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi), além do projeto Viver Bem na Terceira Idade. São projetos e ações desenvolvidos para saúde e bem-estar da pessoa idosa da capital”, enfatizou o prefeito David Almeida.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, reforçou o compromisso com a Política Municipal do Idoso. “Com o aumento expressivo em atendimentos internos e externos na FDT, esse concurso é fundamental, para que possamos continuar exercendo com responsabilidade a Política Municipal do Idoso, oferecendo qualidade de vida e dignidade aos idosos da capital. Esses novos profissionais são de grande importância para continuidade de forma humanizada do trabalho”

O último concurso público para a FDT foi realizado em 2012. Para tirar dúvidas, a FDT disponibiliza o número de WhatsApp (92) 98844- 5651, de segunda a sexta, das 8h às 17h e o e-mail: [email protected].

Leia mais

Fapeam lança edital para fortalecimento da pesquisa em CT&I ainda não consolidados

Concurso ICMBio: sai edital para 98 vagas de analista ambiental

Programa Bolsa Universidade lança edital com mais de 34 mil vagas em Manaus