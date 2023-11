Em Manaus, Info Store inaugura loja voltada para produtos do segmento de eletrodomésticos

Manaus (AM) – O Grupo Info Store está ampliando o seu portfólio de produtos, inaugurando uma loja de novo segmento. A Info Eletro, que começa a funcionar nesta quinta-feira (9), no Manauara Shopping, é voltada para venda de produtos eletrodomésticos, como geladeiras, fogão, máquina de lavar, entre outros itens.

A gerente de Marketing do Grupo, Elberlany Horta, ressalta que a expansão do portfólio faz parte da estratégia da empresa para atender os clientes nas mais diferentes necessidades. No mês passado, diz ela, a Info Store lançou também a Rhadium, marca própria de produtos de tecnologia voltados para soluções inteligentes, que vão desde controle universal, lâmpadas, interruptores e tomadas até gabinetes de computadores.

“A Info Store acabou de completar 25 anos e nosso objetivo é sempre se reinventar, levando aos clientes as novidades do mercado em todos os segmentos tecnológicos em que atuamos. E a inserção da Info Eletro faz parte exatamente desse compromisso de estar presente em todos os momentos”, destaca.

A Info Eletro funcionará no piso Tucumã do Manauara Shopping, antiga Info Store Mega. Segundo Elberlany Horta, essa é a primeira unidade, mas a expectativa é poder ampliar em breve a presença da Info Eletro em outros pontos da cidade. Os produtos da Info Eletro também estão disponíveis pelo site www.infostore.com.br, com a vantagem do cliente poder receber seu produto no endereço que preferir.

Na loja, os clientes vão encontrar produtos de marcas renomadas, como Electrolux e Samsung. “Montamos um portfólio de itens que atendem a diferentes necessidades, desde o cliente que quer um produto mais básico até aquele que deseja investir em funcionalidade e tecnologia”, frisa.

Empresa de tecnologia

A Info Store atua há 25 anos no setor de tecnologia. Está presente em Manaus, com 11 lojas, e em Boa Vista/RR, com uma unidade. O Grupo mantém, ainda, outras marcas, como AMZ Tech, direcionada para a área do atacado, as franquias da Samsung e Motorola e a Rhadium.

*Com informações da assessoria

