Info Store começa pré-venda exclusiva do jogo Marvel’s Spider-Man 2

A Info Store iniciou a pré-venda exclusiva, no Amazonas e Roraima, de um dos jogos mais aguardados pelos fãs de videogame, o Marvel’s Spider-Man 2. Para adquirir, basta acessar o site www.infostore.com.br .

O lançamento oficial do jogo acontece no dia 20 de outubro. A compra antecipada garante ao usuário, caso ele tenha adquirido a versão on-line, receber uma chave de acesso no dia do lançamento. Quem optar pela mídia física, receberá o produto também no mesmo dia, no endereço indicado.

Marvel’s Spider-Man 2 é um dos jogos mais aguardados de 2023. Ele é a sequência de Marvel’s Spider-Man (2018) e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020).

No novo jogo, os personagens Peter Parker e Miles Morales enfrentam o maior teste de suas vidas para proteger a cidade de Nova York contra Venom e a ameaça simbionte. Os dois precisam conciliar suas vidas, amizades e o dever de proteger quem precisa.

*Com informações da assessoria

