Escola estadual é entregue revitalizada na Compensa

Manaus (AM) – As aulas da Escola Estadual (EE) Waldemiro Peres Lustoza, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foram retomadas presencialmente, nesta quinta-feira (17).

A unidade foi revitalizada pelo Governo do Amazonas, por precisar de ajustes em sua estrutura, e os serviços de revitalização estavam sendo realizados desde o fim do ano letivo de 2021.

Esta é a 364ª escola revitalizada desde 2019. Outras unidades serão entregues neste semestre, além da inauguração de cinco Centros Educacionais de Tempo Integral (Cetis) no interior do estado, já anunciados pelo governador Wilson Lima.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, conta que a demanda de revitalização na unidade era antiga.

“É uma satisfação poder entregar essas escolas todas reparadas para os alunos e os profissionais. O governador Wilson Lima nos incentiva a atender essas demandas estruturais porque, claro, o espaço físico é tão importante quanto a parte pedagógica, e isso traz um melhor aproveitamento a todos”, frisa.

Os estudantes estavam com as atividades remotas desde a abertura do ano letivo, há um mês.

Agora, os alunos dos ensinos Fundamental e Médio, e Educação de Jovens e Adultos (EJA) terão espaços mais adequados para suas atividades, nos três turnos em que as escolas funcionam.

Thiago Samuel, aluno do 8º ano, disse estar feliz em voltar às aulas presenciais e ver a escola completamente renovada.

“Eu estava muito ansioso pela volta, e ver como tudo ficou me deixa mais feliz e disposto a estudar. Eu estudo aqui desde a 6ª série, então vi como era antes e como está agora, e posso dizer que melhorou muito, as salas estão muito bem equipadas, a sala de recursos e sala videomaker são muito legais”, comenta.

Reparos

A EE Waldemiro Lustoza recebeu diversos reparos, como troca de telhado; troca de forro; revitalização da estrutura elétrica; reparos hidráulicos; cromatização interna e externa; pintura da quadra poliesportiva; resina do piso; parte interna e externa; e pintura da estrutura da caixa d’água.

Também na unidade foi realizada a substituição de louças sanitárias, torneiras e pias de todos os banheiros da unidade escolar; manutenção e instalação dos itens do Protocolo de Saúde; e a adequação do laboratório de informática e sala dos professores, com novas bancadas e rede lógica.

