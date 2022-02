Faixas de pedestres são revitalizadas em Manaus

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) continua as ações de revitalização de faixas de pedestres em frente às escolas da capital e operações para orientar a travessia de estudantes, pais e pedestres em geral.

Nesta quinta-feira (17), agentes de trânsito estiveram em unidades de ensino de diversas zonas da cidade.

Foram realizadas revitalização de faixas em frente às escolas municipais João Alfredo, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste, e na Professor Heleno Nogueira dos Santos, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte, além das escolas estaduais Professor Djalma da Cunha Batista, no bairro Japiim, zona Sul, e na Barão do Rio Branco, no Centro da cidade.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, orienta os condutores sobre o respeito às faixas de pedestres.

“Os condutores que visualizam uma faixa de pedestre, seja em frente de escolas ou qualquer lugar que tenha travessia, devem reduzir a velocidade, observar bem porque sempre tem um pedestre querendo atravessar. Aguardem o sinal de pedestre, parem com segurança e dê preferência a quem faz a travessia. Quanto aos pedestres, estes fazem o sinal de parada para que os veículos visualizem. Depois de fazer o sinal de parada, é só atravessar após a parada total dos veículos”, destacou.

Guedes ainda frisou sobre as revitalizações das sinalizações das faixas.

“Todos os anos, no início do ano letivo – ainda mais agora com a volta das aulas presenciais – fazemos essas revitalizações em frente às escolas visando melhorar a travessia dos estudantes. As escolas que têm as faixas apagadas ou que não têm as faixas, nesta operação, serão atendidas, tanto com sinalização horizontal quanto vertical”.

