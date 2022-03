Após dores, mulher descobre pano dentro do ânus deixado em cesárea

O parto ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado, no entanto, a dona de casa começou a passar mal em janeiro

Ribeirão Preto (SP) – Quando Franciele Cristina da Silva, de 35 anos, sentiu fortes dores abdominais, a dona de casa não imaginava que eram ocasionadas por um pano dentro do seu ânus. Ela descobriu o objeto na sexta-feira (11). O tecido teria sido deixado em uma cesáream realizada em setembro de 2021, no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (Mater), no interior de São Paulo.

O parto ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado. No entanto, a dona de casa começou a passar mal em janeiro. A mulher procurou o Mater, mas nenhum exame foi feito e a mãe continuou lidando com as dores nos últimos dois meses.

Em entrevista ao G1, o marido de Franciele, Fabiano Moreira da Cruz, relatou que a esposa ficou os últimos dois meses tomando dipirona para suportar o incômodo constante. Foi então que na sexta-feira (11), a dona de casa sentiu fortes dores abdominais e percebeu que um pedaço de pano começou a sair quando ela tentou evacuar.

Franciele procurou atendimento no Mater, onde uma médica tentou puxar o pano, mas não conseguiu retirá-lo. A mulher foi transferida imediatamente para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde passou por tomografia de abdômen e pelve. Os exames indicaram inflamação no reto.

No sábado (12), Franciele passou por uma cirurgia para retirar o pano e teve alta no mesmo dia para se recuperar em casa.

Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso na terça-feira (15) e uma investigação da Polícia Civil vai ser aberta.

*Com informações do Metrópoles

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Mãe conta que olho “saltou” por esforço excessivo durante trabalho de parto; veja

Depressão pós-parto: avanços e descobertas

Grávida entra em trabalho de parto durante assalto no 356