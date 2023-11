Vídeo: Homem é executado a tiros em Manaus

Vítima estava com familiares e amigos quando foi executado

Manaus (AM) – Um homem identificado como Jânio Rodrigues Ferreira, de 45 anos, conhecido como ‘Ratão’, foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (15), na praça de alimentação do conjunto Parque das Laranjeiras, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima que estava sentada de costas para rua com familiares e amigos, foi assassinada com três tiros, sendo um deles na cabeça. Nas imagens é possível ver um motociclista se aproximando de Jânio e efetuando os disparos, dentre eles o tiro fatal que atingiu a cabeça da vítima que morreu no local.

Veja vídeo:

Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime, que é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de “Ratão” foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova.

