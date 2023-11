Amazonas não registra morte por doença em sete dias

As informações estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) atualiza, nesta quarta-feira (15), os boletins de Covid-19 e vacinação no Estado.

A situação epidemiológica semanal da Covid-19, referente ao período de 05 a 11 de novembro, registra o diagnóstico de 75 novos casos, totalizando 638.376 casos da doença. Não há registro de óbito pela doença nos últimos sete dias, mas sim, 1 óbito, ocorrido em março, e encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 14.482 registro de novo óbito pela doença.

Vacinação no Amazonas

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 9.653.717 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (15/11), sendo 3.442.480 de primeira dose, 2.959.235 de segunda dose, 914.484 de terceira dose, 1.425.935 com dose única, 325.772 de 1ª dose de reforço, 14.392 de 2ª dose de reforço, 64.229 de 3ª dose de reforço, 25.204 de dose adicional para os imunossuprimidos e 481.986 doses de vacina bivalente.

