VÍDEO: Esposa de prefeito picha carro de suposta amante

Ato de vandalismo foi gravado por motorista que passava no local

O vídeo em que a primeira-dama Maria das Graças Mendes vandaliza o carro da suposta amante do seu marido, o prefeito de Agrestina (PE), Josué Machado (PSB), viralizou nas redes socais. O flagrante realizado por um motorista que passava pelo local mostra Maria escrevendo, com tinta spray vermelha, xingamentos como “prefeito raparigo” e “rapariga do prefeito”.

De acordo com relatos, antes da pichação, a primeira-dama havia agredido a suposta amante. Além do vandalismo, ela também furou todos os pneus do carro que estava estacionado próximo a uma creche.

Em nota, a prefeitura afirmou que o ocorrido não interfere no desenvolvimento positivo das atividades realizadas pela instituição e reafirmou o seu compromisso com a população do munícipio.

Confira o vídeo:

