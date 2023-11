‘Batoré’ é preso por roubar funcionários da Águas de Manaus e invadir casa na Compensa

Os dois roubos ocorreram no dia 20 de junho deste ano

Marcelo Bastos Figarella, de 27 anos, conhecido como “Batoré”, foi preso nesta sexta-feira (17) por roubos praticados no dia 20 de junho deste ano, que teve como alvos funcionários da Água de Manaus e uma casa, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Conforme o delegado Fábio Aly, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito, juntamente com outro comparsa não identificado, renderam os servidores da empresa na travessa São José e roubaram o veículo no qual eles estavam.

“Após tomarem o comando do veículo, eles se dirigiram para um beco, onde vestiram o fardamento utilizado pelas vítimas e um terceiro suspeito, ainda não identificado, manteve os funcionários como reféns enquanto o roubo era consumado”, falou.

Segundo o titular, em seguida, conforme apontam as investigações, Marcelo e outro indivíduo, também não identificado, pararam em uma residência e alegaram que precisavam realizar uma vistoria no imóvel.

“Após ingressarem na residência, o suspeito não identificado sacou uma arma de fogo e rendeu a vítima, que tentou fugir, mas foi contida. Eles roubaram uma arma de fogo; R$ 3,5 mil em espécie; dois aparelhos celulares; e dois anéis de ouro. Ao término dos delitos, eles abandonaram o veículo em via pública”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam para identificar os comparsas de Marcelo e efetuar as suas respectivas prisões.

Marcelo responderá por roubo qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

