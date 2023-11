VÍDEO: dupla é presa por fazer arrastão e intimidar mulheres em Manaus

Em imagens divulgadas os suspeitos descem do carro e ameaçam as vítimas com uma arma de fogo

Manaus (AM) – Câmeras de vigilância registraram o momento em que três mulheres são assaltadas por criminosos, na noite desta quinta-feira (16), na rua Capitão José Simões de Carvalho, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Horas após, dois envolvidos no crime foram capturados pela polícia, quando tentavam abandonar o carro no Ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da cidade.

Os suspeitos têm 18 anos e 15 anos. Eles foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Nas imagens divulgadas é possível identificar quando a dupla e outros comparsas abordam mulheres em frente de uma casa. Os homens descem do veículo e ameaçam as vítimas com uma arma de fogo. Após a ação criminosa, os suspeitos fogem do local.

Confira o vídeo:

De acordo com os policiais, os suspeitos foram capturados durante abordagem ao veículo onde os estavam, após o carro ser rastreado.

Durante revista, os policiais encontraram com a dupla um simulacro de pistola, quatro celulares e dez chips de celular.

O veículo utilizado na ação criminosa e os demais itens foram apreendidos.

