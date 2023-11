Preso homem condenado por estuprar enteada de 16 anos no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, na quinta-feira (16), mandado de prisão de um homem, de 36 anos, por estupro praticado contra sua enteada, que tinha 16 anos na época do crime, que aconteceu em Paritins, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), o crime ocorreu em junho de 2016 e o suspeito chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele estava respondendo em liberdade quando a sua condenação foi expedida.

“Na ocasião do fato criminoso, o homem aproveitou que a mãe da vítima, sua ex-companheira, saiu de casa para trabalhar e a estuprou. Ele ainda a ameaçou com uma arma branca para que ela não gritasse por ajuda ou contasse o fato à sua genitora”, contou.

O homem foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão por estupro e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Motorista de aplicativo é procurado por estupro de passageira na Zona Leste de Manaus

Pastor é preso por estupro contra criança de 11 anos no Amazonas

Professor é preso por estuprar aluna após oferecer carona no AM