Mãe que matou bebê que mexeu em maquiagem é presa em Manaus

A mulher confessou as agressões e a motivação sem expressar nenhum arrependimento

Manaus (AM) – Uma jovem de 23 anos, de identidade não revelada, foi presa na manhã deste sábado (19), pelo crime de lesão corporal seguido de morte contra seu filho, um bebê de dois anos. A prisão ocorreu na rua Paraná Terra Nova, bairro Tarumã, na zona Oeste da Capital.

De acordo com a delegada Patrícia Santos, plantonista da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), no depoimento, a mãe da criança relatou que o bebê de dois anos teria quebrado algumas de suas maquiagens, enfurecida a genitora iniciou uma série de agressões de ripa contra o bebê.

Delegada Patrícia Santos

Ainda conforme a autoridade, após as agressões a criança apresentou sinais de febre e vômito, a mãe dava remédio porém não passava, três dias depois da agressão, quando a vítima estava com à respiração fraca, a mãe levou o filho ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Na unidade hospitalar foi constatado que o bebê teria sinais de espancamento.

A vítima veio a falecer no dia 11 de março devido as lesões corporais. Uma guarnição da polícia foi acionada, a jovem foi conduzida para a DEPCA para prestar esclarecimentos. A mulher confessou as agressões e a motivação sem expressar nenhum arrependimento.

O mandado de prisão preventiva solicitado à justiça foi expedido no dia 17 de março.

A mulher irá responder por lesão corporal seguido de morte, agora ela está a disposição da Justiça.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Criança morta após ser agredida apanhava todos os dias, diz vizinha

Mulher toma arma e briga com assaltante em Manaus

Passageira é baleada durante assalto a ônibus em Manaus