Homem é executado com 30 tiros em ramal na rodovia AM-010

Manaus (AM) – Denivaldo Vasconcelos de Lima, de 38 anos, foi assassinado, na madrugada desta quinta-feira (30) com aproximadamente 30 tiros, no Ramal São Francisco do Laguinho, KM 33 da rodovia AM-070, em Iranduba, no interior do Amazonas.

Moradores ouviram os disparos, por volta de 1h50 e em seguida encontraram o corpo de Denivaldo com marcas de tiros.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou sobre os suspeitos envolvidos no caso. A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Este é o segundo crime em menos de 24 horas, na região de Iranduba. Na tarde de quarta-feira (29), três funcionários de uma olaria foram executados enquanto faziam a entrega de materiais de construção em um ramal no Distrito de Cacau Pirêra. Os criminosos chegaram em uma moto e “fuzilaram” as vítimas.

Leia mais:

Trabalhadores são assassinados a tiros enquanto descarregavam areia no interior do AM

Campanha alerta para câncer de pele em Manaus

No Amazonas, 56% das crianças nascidas mortas em 2023 possuem nome